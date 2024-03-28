CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'da Kentsel dönüşüm yapılmadı. Kentsel dönüşüm diyenler bu sözcüğe hakaret ediyorlar" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, 31 Mart yerel seçimler çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Elmasbahçeler pazar ziyareti gerçekleştiren Bozbey, Atıcılar, Başaran, Yeşilova, Küçükbalıklı, Altınova mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Bozbey, Bursalılardan destek istedi.
Atıcılar Mahallesi'nde konuşan Mustafa Bozbey, "Bu güzel insanların sorunlarını çözmek bize nasip olacak. Biz burayı biliyoruz ve buradaki insanlarla zaman zaman bir araya geldik. Sizlerin derdi bizim derdimiz olacak. Sizlerin sorununu çözmek bizim sorumluluğumuz olacak" şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşümün Bursa'da yapılmadığını ifade eden Bozbey, "Kentsel dönüşüm diyenler, bu sözcüğe hakaret ediyorlar. Kentsel dönüşüm öyle yapılmaz. Mahallelere, okullar, sosyal alanlar, spor tesisleri, meydan düzenlemesi gibi ihtiyaçları yaparsınız, sonra bina yaparsınız. Kentsel dönüşüm planlar dahilinde yapılır" dedi. - BURSA
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