CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Bozbey, Yeniceköy Mahallesi'ne kapalı pazar yeri sözü verirken, Uludağ'daki suyun da önce Bursalıların hakkı olduğunu savundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde İnegöl'ü ziyaret etti. İnegöl'ün Alanyurt Mahallesi ziyareti ile başlayan program Cerrah Mahallesi'nde devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bozbey, Uludağ'ın hemen yamacında olan yerlerde bile temiz suya hasret kalındığının altını çizdi. Türkiye'de paketlenmiş suyun yüzde 25'inin Uludağ'dan gittiğini hatırlatan Bozbey, "Buradan paketlenerek sular gidiyor ama vatandaş çeşmesinden su içemiyor. Uludağ'ın suyu önce Bursalıların hakkıdır. Biz bunu sağlayacağız" dedi.
Ayrıca, Yeniceköy'e kapalı pazar yeri sözü de veren Bozbey, seçildikten sonra bu ihtiyaçların ivedilikle yerine getirileceğini söyledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Bozbey, İnegöl'ün farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü. - BURSA
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