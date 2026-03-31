Bursa'da Bozbey'in gözaltına alınmasına CHP'den sert tepki "Halkın iradesi yok sayılamaz"

31.03.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından CHP Bursa İl Örgütü, belediye binası önünde toplanarak karara karşı protesto gerçekleştirdi. Parti sözcüsü Nihat Yeşiltaş, gözaltı sürecinin siyasi bir müdahale olduğunu savundu.

Bursa'da Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Örgütü'nün çağrısıyla çok sayıda partili Bursa Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplandı. Ellerinde pankartlarla belediye önüne gelen kalabalık, sloganlar eşliğinde karara tepki gösterdi.

Toplanan kalabalığa hitap eden Nihat Yeşiltaş, gözaltı sürecinin hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, yaşananların doğrudan halkın iradesine yönelik bir müdahale olduğunu söyledi. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayıldığını ifade eden Yeşiltaş, hukukun siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemeyeceğini dile getirdi.

Bozbey'in halkın oylarıyla göreve geldiğini hatırlatan Yeşiltaş, kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanına yönelik bu tür bir işlemin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gözaltı kararının zamanlamasına da dikkat çeken Yeşiltaş, 31 Mart seçimlerinin yıl dönümüne denk gelmesini eleştirerek bunun manidar olduğunu ifade etti.

Açıklama sırasında sık sık "Halkın iradesi engellenemez" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Partililer, belediye binası önünde uzun süre bekleyerek tepkilerini sürdürdü.

Basın açıklamasının ardından partililer bir süre daha belediye önünde bekleyişini sürdürürken, CHP İl Örgütü'nün gün içerisinde ve ilerleyen süreçte kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Politika, Bursa

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
Advertisement
