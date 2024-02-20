CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.
CHP'nin Sarıyer'den tekrar aday göstermediği Şükrü Genç, üçüncü kez belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını söyleyen Genç, CHP yönetimine bugün öğle saatlerine kadar süre tanımıştı. Özgür Özel ile ortak bir noktada buluşamadıklarını belirten Genç, Sarıyer Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını açıkladı.
Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlatan Genç, "Sayın Genel Başkan dedi ki; 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Bunu aşamadık.' dediler. Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. İşte şimdi tam da o noktadayız. Şimdi sizlere soruyorum. Önümüzdeki 40 gün içinde her bir noktada ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım, 31 Mart'a kadar soracağım. Var mıyız yok muyuz? Kararı verdik, halkımız 'Yürü' dedi yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz" dedi.
"Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak"
Kendisinin hep güzel konuştuğunu söyleyen Genç, "Kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Hiç kimseye zarar vermedim. Bundan sonra da zarar vermeyeceğiz. Halkımızın çok güzel bir sözü var, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de. Hepimizin yolu açık olsun" dedi.
Konuşmasının ardından bütün Sarıyerlileri İlçe Seçim Kurulu'na davet eden Şükrü Genç tezahüratlarla uğurlandı. Bağımsız aday olarak başvurusunu yapan Genç, "Bir partiden istifa edip başka bir partiye geçmek gibi bir niyetim yok. Genel Başkanımızın aşamadık dediği şeyleri aşmaya geldik" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › CHP'de aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bağımsız aday olacak - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?