CHP'de Başkan Değişikliği Gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Başkan Değişikliği Gerginliği

CHP\'de Başkan Değişikliği Gerginliği
20.07.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da CHP'de görevden alınan Özdağ ile yeni başkan Pank arasında gergin tartışma yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı'nda 'mutlak butlan' kararı sonrasında görevden alınan Mehmet Özdağ ile yerine atanan Mehmet Pank arasında gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak üzere il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen eski İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışmada Özdağ "Ben seninle muhatap olmayacağım" derken, Pank da kendisine "Ben de seninle muhatap olmuyorum o zaman" şeklinde cevap verdi.

Odada yankılanan tartışma sırasında eski Başkan Mehmet Özdağ'ın, görevi devralmaya gelen Mehmet Pank'la yaşadığı diyalog cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma, Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Başkan Değişikliği Gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı
Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı Flamingoların dansı: Son 5 yılın en yüksek yavru sayısı
Adıyaman’da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu
Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel’den jet yalanlama Yeni Parti adına açılan sosyal medya hesabına Özel'den jet yalanlama
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:59
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü: İzleyenler ikiye bölündü
14:56
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
14:17
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 15:27:11. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Başkan Değişikliği Gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.