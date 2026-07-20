CHP\'de Başkan Değişimi: Özdağ Görevden Alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve yönetimi, parti binasını boşalttı.

Samsun'da CHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama kararının ardından yeni İl Başkanı Mehmet Pank ve beraberindeki heyet, yönetimi devralmak üzere sabah saatlerinde il başkanlığı binasına geldi. Ancak kararı kabul etmeyen eski İl Başkanı Mehmet Özdağ ile yönetimi, binayı teslim etmeyeceklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Aradan geçen sürenin ardından eski yönetim, saat 17.00 sıralarında binayı boşaltarak Özgür Özel'in Samsun'daki iletişim ofisine doğru yürüdü.

Sabah gelen yeni yönetime binayı teslim etmediklerini ifade eden Mehmet Özdağ, bu kararı tanımadıklarını belirterek kendilerinin seçilmiş olduğunu söyledi.

Mehmet Pank ise şehrin yöneticilerinin de telkinleri doğrultusunda olumsuz bir görüntü oluşmaması adına bugün partiye gitmeyeceğini, yarın görevi devralarak parti binasında bir basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Eski yönetim, bu gelişmelerin ardından partiden ayrılarak yeni iletişim ofisine geçti. - SAMSUN