CHP'de Büyük Çatlak: Yalçın'dan Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'de Büyük Çatlak: Yalçın'dan Sert Eleştiriler

12.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Yalçın, CHP'nin iç çatışmalarını ve düşüşünü eleştirerek, ciddi uyarılarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin yerel seçim sosyolojisini oluşturan dinamikler dağılmakta, siyasi yapbozlar parçalanmaktadır. CHP'nin bütün yamaları yırtılmaya, dikişleri ayrılmaya başlamış, defoları ortaya çıkmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Türkiye'yi, bölgeyi, hatta bütün dünyayı alakadar eden onca büyük ve önemli gündem konusuna rağmen kamuoyunu meşgul eden CHP'deki iç çekişmeler ve bu partinin provokatif eylemleri, bazı çarpıcı hakikatlerin açığa çıkarılması bakımından üzerinde hassasiyetle durulması icap eden hususlardır. Keçiören Belediye Başkanının CHP'den istifasıyla başlayan tartışmalar sırasında Özgür Özel'in ettiği ağza alınmayacak küfürlerin, CHP yönetimindeki yalakalar tarafından tevil ve tasdik edilmesi, ağızları açık bırakmıştır. Devleti yönetmeye talip olan CHP'nin Genel Başkanı, ancak sergerdelerin ve sokak kabadayılarının ağzından çıkacak küfürlerini inkar etmediği gibi, bunu siyasetin doğasına hamletmekten geri durmamaktadır. Ar damarı çatlamış ve kösele yürekli siyasetçilerden mürekkep CHP yönetiminin, Türkiye'yi idare etmeye heveslenmesi ne kadar trajikomiktir. Parti içi sorunlarını aklıselim ve soğukkanlılıkla çözemeyip sövgü ve çatışma diline, baskıya, şiddete başvuran CHP kurmayları için, vatandaşlar; 'Bunlar iki keçiyi güdemediği gibi, birbirini yiyor. Devleti nasıl yönetecekler' diye sormaktadır. Kendi kurmaylarının iddialarında olduğu gibi CHP birinci partidir ama ahlaksızlık ve seviyesizlikte" dedi.

'KÜRSÜ İŞGALİ, YASA DIŞI BİR EYLEMDİR'

İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin, Adalet Bakanlığı'na da Akın Gürlek'in getirilmesinin ardından dün Meclis'te düzenlenen yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Yalçın, "Kürsü işgali, doğrudan milli iradeyi boğmaya dönük yasa dışı bir eylemdir. Bu son hadise göstermektedir ki CHP artık siyasi parti hüviyet ve işlevinden hızla uzaklaşarak marjinal bir ideoloji kulübüne dönüşmüştür. CHP'li milletvekillerinin, TBMM'nin mehabetini kirletmeye yönelik kanunsuz eylemlerini sergilerken Anayasa'ya aykırılık yalanına sığınmalarıysa korkunç bir cehalet örneğidir" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 25 YAPISINA DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'

Yalçın, devamında şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanının istifasının siyasi sonuçları olacağını ve milliyetçi/muhafazakar oyların yolunun CHP'ye kapanmakta olduğunu dehşetle görmekte, hissetmektedir. Özel'in huşuneti, küfürbazlığı biraz da bundandır. Partisinden 18 belediye başkanı, 93 Meclis üyesi istifa etmiş ama CHP'nin başındakinden tık çıkmamıştır. Lakin bu kez çatlak büyüktür. CHP içindeki kavganın psikolojisi, ekonomik saik ve tepkilerle verilmiş emanet oyların, birer birer CHP'yi terk etmeye başladığı hakikatine işaret etmektedir. CHP'nin yerel seçim sosyolojisini oluşturan dinamikler dağılmakta, siyasi yapbozlar parçalanmaktadır. CHP'nin bütün yamaları yırtılmaya, dikişleri ayrılmaya başlamış, defoları ortaya çıkmıştır. Halkın ekonomik kaygılarını istismar ederek yürüttükleri siyasi ithalat rejimi, yerini istifa ve ihraçlara, kiralık oy kombinalarının boşalmasına bırakmıştır. Partinin her kademesinde devşirmelerle müfrit ve eski tüfekler arasında baş gösteren doku uyuşmazlığı, büsbütün su yüzüne çıkmıştır. Partiye rüzgar getirmesi için bazı mevkilere monte edilen siyaset fırıldaklarının dişlileri dağılmış, milleri fırlamıştır. CHP'nin bünyesi, kemikleşmiş biyolojik ve ideolojik yapıya eklemlenemeyen yabancı hücreleri reddetmektedir. CHP'deki bu kaynama ve yapay sitokinez, yani uyumsuz hücre bileşenlerinin ayrılması olgusu, ileride sandığa da yansıyacaktır. CHP'de aslına rücu etme ve yüzde 25 yapısına dönüş süreci başlamıştır."

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Büyük Çatlak: Yalçın'dan Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:34:45. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'de Büyük Çatlak: Yalçın'dan Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.