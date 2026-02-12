CHP'de Büyük Çatlak: Yalçın'dan Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin yerel seçim sosyolojisini oluşturan dinamikler dağılmakta, siyasi yapbozlar parçalanmaktadır. CHP'nin bütün yamaları yırtılmaya, dikişleri ayrılmaya başlamış, defoları ortaya çıkmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, "Türkiye'yi, bölgeyi, hatta bütün dünyayı alakadar eden onca büyük ve önemli gündem konusuna rağmen kamuoyunu meşgul eden CHP'deki iç çekişmeler ve bu partinin provokatif eylemleri, bazı çarpıcı hakikatlerin açığa çıkarılması bakımından üzerinde hassasiyetle durulması icap eden hususlardır. Keçiören Belediye Başkanının CHP'den istifasıyla başlayan tartışmalar sırasında Özgür Özel'in ettiği ağza alınmayacak küfürlerin, CHP yönetimindeki yalakalar tarafından tevil ve tasdik edilmesi, ağızları açık bırakmıştır. Devleti yönetmeye talip olan CHP'nin Genel Başkanı, ancak sergerdelerin ve sokak kabadayılarının ağzından çıkacak küfürlerini inkar etmediği gibi, bunu siyasetin doğasına hamletmekten geri durmamaktadır. Ar damarı çatlamış ve kösele yürekli siyasetçilerden mürekkep CHP yönetiminin, Türkiye'yi idare etmeye heveslenmesi ne kadar trajikomiktir. Parti içi sorunlarını aklıselim ve soğukkanlılıkla çözemeyip sövgü ve çatışma diline, baskıya, şiddete başvuran CHP kurmayları için, vatandaşlar; 'Bunlar iki keçiyi güdemediği gibi, birbirini yiyor. Devleti nasıl yönetecekler' diye sormaktadır. Kendi kurmaylarının iddialarında olduğu gibi CHP birinci partidir ama ahlaksızlık ve seviyesizlikte" dedi.

'KÜRSÜ İŞGALİ, YASA DIŞI BİR EYLEMDİR'

İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin, Adalet Bakanlığı'na da Akın Gürlek'in getirilmesinin ardından dün Meclis'te düzenlenen yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Yalçın, "Kürsü işgali, doğrudan milli iradeyi boğmaya dönük yasa dışı bir eylemdir. Bu son hadise göstermektedir ki CHP artık siyasi parti hüviyet ve işlevinden hızla uzaklaşarak marjinal bir ideoloji kulübüne dönüşmüştür. CHP'li milletvekillerinin, TBMM'nin mehabetini kirletmeye yönelik kanunsuz eylemlerini sergilerken Anayasa'ya aykırılık yalanına sığınmalarıysa korkunç bir cehalet örneğidir" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 25 YAPISINA DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'

Yalçın, devamında şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanının istifasının siyasi sonuçları olacağını ve milliyetçi/muhafazakar oyların yolunun CHP'ye kapanmakta olduğunu dehşetle görmekte, hissetmektedir. Özel'in huşuneti, küfürbazlığı biraz da bundandır. Partisinden 18 belediye başkanı, 93 Meclis üyesi istifa etmiş ama CHP'nin başındakinden tık çıkmamıştır. Lakin bu kez çatlak büyüktür. CHP içindeki kavganın psikolojisi, ekonomik saik ve tepkilerle verilmiş emanet oyların, birer birer CHP'yi terk etmeye başladığı hakikatine işaret etmektedir. CHP'nin yerel seçim sosyolojisini oluşturan dinamikler dağılmakta, siyasi yapbozlar parçalanmaktadır. CHP'nin bütün yamaları yırtılmaya, dikişleri ayrılmaya başlamış, defoları ortaya çıkmıştır. Halkın ekonomik kaygılarını istismar ederek yürüttükleri siyasi ithalat rejimi, yerini istifa ve ihraçlara, kiralık oy kombinalarının boşalmasına bırakmıştır. Partinin her kademesinde devşirmelerle müfrit ve eski tüfekler arasında baş gösteren doku uyuşmazlığı, büsbütün su yüzüne çıkmıştır. Partiye rüzgar getirmesi için bazı mevkilere monte edilen siyaset fırıldaklarının dişlileri dağılmış, milleri fırlamıştır. CHP'nin bünyesi, kemikleşmiş biyolojik ve ideolojik yapıya eklemlenemeyen yabancı hücreleri reddetmektedir. CHP'deki bu kaynama ve yapay sitokinez, yani uyumsuz hücre bileşenlerinin ayrılması olgusu, ileride sandığa da yansıyacaktır. CHP'de aslına rücu etme ve yüzde 25 yapısına dönüş süreci başlamıştır."