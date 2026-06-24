CHP'de gece yarısı çilingirli devir - Son Dakika
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CHP'de gece yarısı çilingirli devir

CHP\'de gece yarısı çilingirli devir
24.06.2026 10:38  Güncelleme: 10:44
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CHP Genel Merkezi'nin Malatya İl Başkanlığı'na atadığı Hakan Satılmış, eski yönetimin binayı teslim etmemesi üzerine gece yarısı çilingir yardımıyla parti binasına girerek görevi devraldı. Satılmış, 'Partimizi birleştirecek, örgütlerimizi ayağa kaldıracağız' dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış, eski yönetimin il binasını devretmemesi üzerine gece yarısı çilingir yardımıyla parti binasına girerek görevi devraldı. Satılmış, "Partimizi birleştirecek, örgütlerimizi ayağa kaldıracağız" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış, eski yönetimin il başkanlığı binasını teslim etmemesi üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla parti binasına girerek görevi devraldı.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Satılmış, önceki yönetimin il başkanlığı binasını teslim etmesi için bir hafta beklediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, süreci sağduyu ve sükunet içerisinde yürütmeye çalıştıklarını söyledi. Satılmış, "Önceki yönetimi tam bir hafta bekledik. İl binamızı sükunet içerisinde teslim almak istedik. Ancak karşı taraftan aynı sağduyuyu göremedik. Partililerimizi karşı karşıya getirmemek adına gece saatlerinde il binamızı teslim aldık" dedi

CHP'nin kapılarının tüm Malatyalılara açık olduğunu ifade eden Satılmış, yeni dönemde örgüt yapısını güçlendireceklerini belirterek, "Artık örgütler milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının gölgesinde olmayacak. Örgütlerimizi ayağa kaldırıp savunma pozisyonundan hücum pozisyonuna geçireceğiz. Bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kardeşlik bağı içerisinde bir araya getireceğiz" ifadelerini kullandı

Amaçlarının parti içinde birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu kaydeden Satılmış, "Bizim amacımız partimizi birleştirmektir, bölmek ya da parçalamak değildir. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni esir alamaz. Hiçbir güç partimizin kurumsal kimliğini kullanarak kendisine rant sağlayamaz. Yeni yönetimimizin tüm Cumhuriyet Halk Partililere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de gece yarısı çilingirli devir - Son Dakika

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