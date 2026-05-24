CHP'de Diyalog Çabaları Sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Kemal beyin gelmesi ile ilgili bir planlama yapılmadı henüz. Öncelikle şuradaki akut durumun çözülmesi lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti destekçileri ve milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi önüne yürüdü. Burada açıklamalarda bulunan Sarı, "Geceden beri müzakere süreci yürütüyoruz. Genel merkeze gelmek istediğimizi söylüyoruz. Orta yol bulabilir miyiz? Oturalım konuşalım, diyalog zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlarımız ısrarcı bir biçimde buna yanaşmadılar dün geceden beri. Sabah da biz inisiyatif geliştirerek geldik buraya. Yine milletvekili arkadaşlarımız burada, parti meclisi üyesi arkadaşlarımız burada. Bunu duyan partili arkadaşlarımız gelmişler. Biz arkadaşlarımızı süreçten uzak tutuyoruz. Sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek istediğimizi, sohbet etmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi ve diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik. Yaklaşık bir saate yakın bekledik orada ama maalesef gerçekleşmedi. İçerideki partili arkadaşlarımız bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar kendilerine göre. Sadece partinin milletvekilleri içeri girecekti ama ona da izin vermediler. Dolayısıyla biz kolaylaştırıcı olma görevini üstlendik ama bunu gerçekleştiremedik maalesef. Şu an itibarıyla burada bekliyoruz. Dolayısıyla bizim milletvekilleri olarak, parti meclis üyeleri olarak, yüksek disiplin kurulu üyeleri olarak bu aşamadan sonra yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Kemal beyin gelmesi ile ilgili bir planlama yapılmadı henüz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelip gelemeyeceğinin sorulması üzerine cevap veren Sarı, "Kemal beyin gelmesi ile ilgili bir planlama yapılmadı henüz. Öncelikle şuradaki akut durumun çözülmesi lazım. Biz hala şu saat itibarıyla diyaloğa ve konuşmaya açığız. Ama arkadaşlarımız telefonlarına cevap vermiyor. Daha kötüsü içeriden provoke eden açıklamalar geliyor. Bunlara hiç gerek yok. İşte burada silahlı adamlar varmış falan. Hepimiz partiliyiz işte. Milletvekili abilerimiz burada. Hepimiz parti üyesiyiz, partinin üst düzey kademelerinde görev yapan arkadaşlarız. Böyle bir durum yok. Biz içeriye girmek istiyoruz sadece. Sohbet etmek istiyoruz. Burası bizim partimiz" diye konuştu.

Beklemeye devam edeceklerini söyleyen Sarı, diyalog yolunu açık tutacaklarını söyledi. - ANKARA