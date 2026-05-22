CHP\'de Göçer\'in Eleştirileri

22.05.2026 14:28
İhraç edilen Abdulvahap Göçer, CHP'nin yanlış yönetildiğini ve gerçek partililerin dışlandığını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 5 Şubat'ta partisinden ihraç edilen Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin, "Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultay'dan sonra savrulmaya başladı. Netice itibariyle dünkü mahkeme kararı gecikmiş bir karardır." dedi.

Göçer, makamında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin bir siyasi parti olduğunu, kanunların, yönetmeliklerin belirlediği kurallar dahilinde idare edileceğini ve bir şirket gibi yönetilemeyeceğini belirtti.

Parti yönetiminin yanlış olduğunu, gerçek partililerin CHP'den dışlandığını öne süren Göçer, "İlk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının şaibeli olduğu iddia edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının asla şaibeye bulaşmaması gerekir. Yüzyıllık bir çınar, hepimiz o çınarın gölgesinde duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim baba ocağıdır. Bizler buraya sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

"Gerçek CHP'lilerin yönettiği bir yönetim şekli tekrar oluşturulacaktır"

CHP'nin temel ilkelerinden uzaklaştığını, "mutlak butlan"ı eleştirenlerin birtakım hususları göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Göçer, şöyle devam etti:

"Herhangi bir suç işlenmişse o suçun mutlaka cezası olacaktır. CHP, son zamanlarda hiç istemediğimiz görüntüler, hiç istemediğimiz yönetim şekliyle konuşulmaya ve mahkeme koridorlarında tartışılmaya başlandı. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidara en yakın partidir. Bir önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim Sofrası kurmuştu. Bütün farklı düşüncedeki insanları bir araya getirip Türkiye İttifakı şeklinde bir ittifak oluşturdu. Bunun neticesinde de yerel seçimlerde Türkiye'de birinci parti olarak çıktık. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultay'dan sonra savrulmaya başladı. Netice itibarıyla dünkü mahkeme kararı gecikmiş bir karardır. CHP'lilerin tamamını CHP'ye sahip olmaya çağırıyoruz. Suça bulaşmış, partiyi zenginleşme amacı olarak kullananların süratle partiden arındırılacağını ve gerçek CHP'lilerin yönettiği bir yönetim şekli tekrar oluşturulacaktır."

Parti içinde politik eleştiriler yaptığı gerekçesiyle ihraç edildiğini anlatan Göçer, "38. Kurultay'dan sonra seçilen yönetim yok hükmünde olduğundan dolayı almış olduğu kararlar da yok hükmündeydi." dedi.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ifade eden Göçer, "Daha önce de görüşme yapıyorduk. Biz de CHP içinde olan eksikleri ve yanlışları kendisine iletiyorduk. İnşallah istişarelerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

