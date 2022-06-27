CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler - Son Dakika
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CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler

27.06.2022 16:01

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi Tuba Torun hakkında yayımladığı ses kayıtları hakkında, "Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'U GÖREVE DAVET ETTİ

Turan, "Herkesin özel hayatı kendisinin. Çoluk çocuk var, duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz! Mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum. Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan yeni eşi Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı paylaşılarak, "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum, olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun" notu düşülmüştü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de gündem olan ses kaydına AK Parti'den ilk yorum! TBMM Başkanı Şentop'a seslendiler - Son Dakika
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