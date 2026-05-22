CHP'de Hukuk Mücadelesi Sürekli

22.05.2026 17:37
CHP, mahkeme kararını kabul etmeyerek YSK'ya itirazda bulundu; direniş ve birlik mesajları verildi.

CHP'li Murat Emir, bazı milletvekilleri ve partililer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararını değerlendirdi.

CHP'li Emir, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Merkezi'ne girişlerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emir, kararı yanlış bulduklarını ve kabul etmediklerini söyleyerek "Baba ocağındayız, buradayız, milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz." dedi.

Karara ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz başvurusunda bulunduklarını aktaran Emir, "Bize bu mazbataları veren YSK'dir. Bu kongreler YSK'nin gözetimi ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığına devam edecekse kendi kararlarının devamı niteliğinde bir kararla bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, YSK'nin, CHP'nin ilgili kongrelerine ilişkin kararlarını anımsatarak "YSK'nin kararları herhangi bir üst mahkemeye gitmez, tartışılmaz. YSK, onay makamıdır. YSK'yi yok sayan bu anlayış Türkiye'de siyasetin bittiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Enginyurt, "Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı tanımamalı. Nasıl Aylin Nazlı Aka 'ben Kadın Kolları Genel Başkanlığını kabul etmiyorum' diyorsa, nasıl Gençlik Kolları Genel Başkanı 'ben kabul etmiyorum' diyorsa Sayın Kılıçdaroğlu da kabul etmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt, ayrıca Özgür Özel'in yanında olduğunu ve alacağı karara saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Muharrem İnce ise bütün partililere itidalli davranma çağrısında bulunarak "Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi, mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz. Biz çok badireler atlattık. Darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Bunların hepsinden geçtik, bunu da geçeceğiz." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de "mutlak butlan" kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek "CHP ne badireler atlattı. İhtilaller, sıkı yönetimler gördü, kapatıldı ama hepsinden dimdik ayakta çıkmayı başardı, yine başaracağız." diye konuştu.

Öte yandan, BAM 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davasıyla ilgili aldığı tedbir kararının ardından siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin heyetleri, Özgür Özel'e ziyarette bulundu.

Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
