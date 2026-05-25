Avukat Üregen: "İcra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik"
Avukat Üregen: "İcra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik"

25.05.2026 12:36  Güncelleme: 12:41
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek 'İcra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik' dedi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ve kurultay davasında delegelerin avukatı olarak görev yapan Onur Üregen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Üregen, ziyaret sonrası konut önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylardan dolayı Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu ifade eden Onur Üregen, "Partimizin genel başkanını ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Dün icra kanalıyla partimizi tekrar teslimini hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmeler ve üzerimize düşen ne varsa onları iletmeye çalıştık. Genel başkanımız biraz rahatsızdı, iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim. Sadece genel bir hukuki sürecin neler olduğunu başından itibaren ve dün neler yaşandığını, bundan sonra neler yapmamız gerektiğiyle ilgili kendisine bir bilgilendirmede bulundum. Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil, üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için, barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa, onu yapacağımızı dile getirdik" diye konuştu. - ANKARA

11:59
11:40
11:29
10:58
10:29
10:23
