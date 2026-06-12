CHP'de Mezitli Belediye Başkanı Tuncer ile Tanju Özcan tedbirli kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verdiklerini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, toplantıda ülke gündemine ve partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak alınan kararlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir." - ANKARA