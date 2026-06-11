CHP\'de İstifalar ve Kurultay Tartışması

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Parti meclisi üyelerimizin istifalarını doğru bulmuyor, bunu kendi tercihleri olarak değerlendiriyorum. Ancak arkadaşlarımızın benim de istifa etmem yönündeki taleplerini doğru bulmuyorum" dedi.

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Bunun üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Erol, "Parti meclisi üyelerimizin istifalarını doğru bulmuyor, bunu kendi tercihleri olarak değerlendiriyorum. Ancak arkadaşlarımızın benim de istifa etmem yönündeki taleplerini doğru bulmuyorum. Partimizin 37. Olağan Kurultayı'nda, CHP tarihinin en yüksek oylarından birini alarak parti meclisi üyeliğine seçildim. Bu nedenle benim sorumluluğum; partimin ve partililerimin hukukunu korumak, parti meclisi toplantılarında görüş ve önerilerimi dile getirmektir. Yasal dayanaklar çerçevesinde olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini, partimizde yaşanan bu bölünmenin ancak kurultay iradesiyle aşılabileceğini ifade ettim. Ayrıca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılacak olağan veya olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını kamuoyuna açıklaması gerektiğini dile getirdim. Ayrı bir parti kurulmasını ya da partiden istifa edilerek farklı siyasi oluşumlara gidilmesini kesinlikle doğru bulmadığımı ifade ettim. Böyle bir yaklaşımın CHP'nin parti kültürüne ve tarihine uygun olmadığını; CHP bölünüyor algısına kim katkı sunarsa tarihin bunun hesabını soracağını vurguladım" diye konuştu. - ELAZIĞ