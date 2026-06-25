CHP'de İtirazlar Reddedildi - Son Dakika
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CHP'de İtirazlar Reddedildi

25.06.2026 16:21
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CHP YDK, kesin çıkarma cezası istenen 4 il başkanı ve 1 ilçe başkanının itirazlarını reddetti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 4 eski il başkanı ile 1 ilçe belediye başkanının haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti.

CHP YDK, Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 4 eski il başkanı ile 1 ilçe belediye başkanının tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi.

İtirazı reddedilen, haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İtirazlar Reddedildi - Son Dakika

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