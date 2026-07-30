CHP'de Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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CHP'de Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleşti

CHP\'de Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleşti
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CHP, 25 milletvekiliyle kapalı grup toplantısı yaptı; yönetim ve disiplin kurulları belirlendi.

TBMM'de CHP'nin kapalı grup toplantısı 25 milletvekilin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'nin grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu ve denetçi üyeler belirlendi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda, CHP grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu ve denetçi üyeler belirlendi. Toplantı sonrası konuşan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Pazar günü grup başkanını, grup başkan vekilini seçtik. Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu ve disiplin kurulumuzu seçtik. Hayırlı olsun. Grup toplantı saatimiz ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra CHP olarak biz grup toplantılarımızı normal dönemde yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da grup toplantısı yapacağız. Grup odaları konusunda henüz bir kesinlik yok, bu konular görüşülüyor. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız. Diğer taraftan toplantımıza katılım ile ilgili herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler, bir kısmı ise özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilenmesi nedeniyle bölgeye onları almak için gittiler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

'25 VEKİLLE TOPLANTIYA BAŞLADIK'

Öztrak, grup başkanlığı seçimlerinin ardından parti içerisinde bir muhalefet grubunun oluştuğu ve bu grubun önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması için deklarasyon yayınlayacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Benim böyle bir şeyden haberim yok. İçeride 25 vekille başladık. 1 vekilimiz Meclis'te Kastamonu ile ilgili programa katıldığı için ayrıldı, sonra da tekrar geri geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Kapalı Grup Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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