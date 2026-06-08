CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Toplantısı Sorunlu - Son Dakika
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CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Toplantısı Sorunlu

08.06.2026 17:39
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Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını eleştirdi ve parti içindeki butlan kararını sorguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Meclis çatısı altında grup toplantısı yapacağına ilişkin paylaşımlarının "sorunlu" olduğunu kaydetti.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen "mutlak butlan" kararını eleştirdi.

CHP Grubunun Meclis'te nasıl davranacağının TBMM Grup İç Yönetmeliğiyle belirlendiğine işaret eden Emre, bu yönetmeliğe göre toplantı ve karar yeter sayısının 46 milletvekili olduğunu söyledi. Emre, "46 sayısı, böyle bir sayı dahi yok. O nedenle butlan tarafından yönetime getirilen kimselerin, Gazi Meclis'i bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürmesine müsaade edilmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın saat 13.30'da CHP Grubunda Özgür Özel'in, milletvekillerine hitap edeceğini Meclis Başkanlığına bildirdiklerini kaydeden Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağına ilişkin paylaşımların sorunlu olduğunu dile getirdi.

CHP'li Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, önceki Genel Başkanımızın bu çatı altında grup toplantısı yapacağına yönelik paylaşımlar sorunludur. Türkiye'nin farklı yerlerinden, Genel Merkeze Bayram sürecinde gelen kitleler gibi, kimisi mafyatik tipler, partide hiç bulunmamış, kimisi eski yöneticiler, bunları buraya getirip burada partililerin karşı karşıya getirilmesi büyük bir sorumsuzluk olur. Dolayısıyla oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan, gerek bu kararı verenler gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişki tavır almayan herkes sorumlu olur."

Bazı beldelerde yapılan seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Emre, "Seçilen belediye başkanlarına başarılar diliyoruz. Bizim seçilen iradeyle hiçbir zaman, hiçbir yerde bir kavgamız olmaz. Yeter ki hakkaniyetli bir seçim olsun, hile karışmasın." dedi.

Seçimlerde 1 belediye kazanabildiklerini anımsatan Emre, "Yani butlan kararı ve sonrasında yaşanan çalkantı... Her ne kadar Sayın Özgür Özel sahada dolaşıp, bunu gidermek için büyük çaba sarf etse de bundan zarar gördüğümüz de açıktır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Zeynel Emre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Toplantısı Sorunlu - Son Dakika

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