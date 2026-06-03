CHP'de Kurultay Tartışmaları Devam Ediyor

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ortadan kaldırmaz, tüzüğü ortadan kaldırmaz. Tüzük açıktır" dedi.

Emre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Emre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in cuma ve cumartesi günlerinde seçim çalışması yapacağını söyledi.

Emre, kurultay talebiyle imza toplayan Özel ve ekibinin ilk günde 600 rakamına ulaştığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklama yaparak delegelerin ve 3. dereceye kadar yakınlarının MASAK incelemesinin yapılacağını açıkladığını hatırlattı. Emre, mahkeme tedbir kararı verdiği için seçimin yapılamayacağı iddiasına cevap vererek, "Pekala İstanbul'da tedbir kararı varken bir geçici kurum var iken Yüksek Seçim Kurulu izin vermiştir. Seçimler yapılmıştır. Bizim seçim hukukunun tarihine baktığımız zaman çok kere de örnekleri vardır. Hiçbir zaman hiçbir mahkeme kararı delege iradesini ortadan kaldırmaz. Tüzüğü ortadan kaldırmaz. Tüzük açıktır. Şimdi tabii öyle bir durum var ki artık her alanda hukuksuzlukları görmeye başladı. Verilen mahkeme kararı görevde bulunan Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu uzaklaştırmış başka bir kurulu yani 2023 4-5 Temmuz dönemindeki kurulları göreve getirmiştir geçici olarak. Her nasılsa mahkeme iade yazarken Genel Başkan yazmış, PM yazmış, Yüksek Disiplin Kurulu yazmış ama Merkez Yönetim Kurulu yazmamış. Niye? Çünkü o Merkez Yönetim Kurulu çoğunlukla mutlak butlanın karşısında değil" dedi.

CHP'nin Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre yönetildiğini belirten Emre, "Bakın Anayasa 68 ve 13. Madde. Siyasi Partiler Kanunu 13. Maddesi ve 21. Maddesi. 21. Madde, seçimler Yüksek Seçim Kurulu seçim kurullarının il ve ilçelerde hakimlerin gözetiminde yapılır. Varsa bir hukuksuzluk itirazı 2 gün içinde yapılır. Eğer hakim bir iptal kararı verirse kanunda çok açık yazar. 22 aylık bağlayıcı süreler vermiştir. Bir aydan az 2 aydan fazla süre olmamak üzere seçimleri yenileceği tarihi belirler. Yani hiçbir şekilde hiçbir kanun, hiçbir mahkemeye bir siyasi parti süreden bağımsız yıllar boyu olabilecek şekilde yorumlanabilecek şekilde kurultay yapmadan mahkemece atanmış kişiler tarafından yönetilmesine müsaade etmez. Bu yönüyle bu mahkeme kararı hukuksuzluğu çok açıktır" şeklinde konuştu.

Emre partileri hakkında kirli bir kara propaganda yapıldığını söyleyerek, "Cep telefonu dağıtıldı. Kiptaş'tan daireler dağıtıldı. Bahsettikleri telefonun o tarihte sürüm olmadığı ortaya çıktı. İddianamede bunlar yazılamadı. Kiptaş'tan daire dağıtıldığı ilişkin iddianın koca yalan olduğunu ortaya çıkıyor. Bir takım dedikodularla bazı soruşturmalar açtılar. Bakın o soruşturmalar tarafından açılan davalar ve soruşturmalarda hiçbirinde bir kesin hüküm yoktur. Ceza yargılaması tarafından bir kesin hüküm olmadan bir hukuk mahkemesi hüküm kuramaz. Ceza yargısı hukuk mahkemesini beklemek durumunda değildir. Ancak hukuk mahkemesi teklif olarak ceza yargısının sonucunda kesinleşmesini beklemek durumunda" diye konuştu.

CHP'nin kurultaya gitmesi için 3 yol olduğunun altını çizen Emre, "Bir Genel Başkan kararı, iki Parti Meclisi kararı. Üçüncüsü de seçilmiş kurultay delegelerinin kararı yarıdan bir fazlası. Şimdi Parti Meclisi için de aynı şekilde basit çoğunlukla bu karar alınabiliyor. Bu iki noktada karar alınır ve uygulanmak istenmezse teknik olarak sulh hukuk mahkemesine başvuru gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA