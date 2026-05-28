CHP'den partiler arası bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den partiler arası bayramlaşma

28.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli siyasi partilerin heyetlerini ağırladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Parti genel merkezinde öğleden önce AK Parti, DSP, DYP, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi heyetleriyle bayramlaşılırken, öğleden sonra Anahtar Parti, Adalet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nden ziyaretler gerçekleşti.

Anahtar Parti heyetiyle bayramlaşma

CHP'de öğleden sonra ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Zafer Demir başkanlığındaki Anahtar Parti heyetiyle bayramlaşıldı.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, partisinin demokrasiyi içinde yaşatan bir parti olduğunu belirterek, "Gün geldiğinde bir arada ülkenin sorunlarına odaklanıp iktidar yolculuğumuzu devam ettiririz." dedi.

Zafer Demir de bayramın yoğun geçtiğini ifade ederek, "Biraz zor bir bayram oldu galiba hepiniz için. İnşallah bir an önce atlatır CHP ve sorunlarını çözer. Çünkü memleketin size ihtiyacı var. Ana muhalefet partisinin zor zamanlardan geçmesi hiçbirimizin işine gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de, Anahtar Partisinin ardından Adalet Partisi heyeti ağırlandı.

DEVA Partisi'nin ziyareti

CHP'ye bir sonraki ziyareti DEVA Partisi gerçekleştirdi.

Karşılıklı bayram kutlamalarının ardından CHP'li Kılıç, DEVA Partisi'nin de yer aldığı altılı masayı, "Türk siyasetinde tarihe geçen bir oluşum." olarak nitelendirdi.

Kılıç, farklı siyasi partilerin bir araya gelebilmesinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Sizin o dönem yol arkadaşlarınızın, partililerin sahada gösterdiği çalışmalara hepimiz şahidiz. Ortaya çıkan mutabakat metninden Meclis'te hala faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve heyet başkanı Mehmet Erdoğan da partisinin CHP ile altılı masada beraber çalıştığını anımsattı.

Erdoğan, altılı masanın bazı kesimlerce eleştirildiğini ama Türk siyasetinde örnek teşkil edecek oluşumlardan biri olduğunu belirterek, "DEVA Partisi tek başına seçime giriyordu. Son düzlükte CHP'nin Parti Meclisi'nin aldığı kararla, bize gelinen teklifle biz CHP listelerinden seçime girdik. Bizim, 'Sizin listelerinizden girelim' diye bir talebimiz olmadı. Seçim bittikten sonra açıkçası üzüldüğümüz bazı açıklamalar oldu. CHP kongresi içinde bir argüman olarak milletvekilliği verilmesinin kullanılmasına kırıldık." diye konuştu.

Gelecek Partisi ile bayramlaşma

CHP Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma dolayısıyla Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal'ın başkanlığındaki heyet misafir edildi.

Gelecek Partililerin bayramını kutlayan Kılıç, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için Meclis'te her partinin çözüm üretmesi ve muhalefet partilerinin de bir arada durması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partili Ünal ise CHP'nin iç siyasi gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin mevcut pozisyonu itibarıyla bir sınav verdiğini belirten Ünal, "Bu imtihanı inşallah alnınızın akıyla sağ salim bir neticeye vardırırsınız. Sürecin aklıselimle yönetilmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin ayrı ayrı ziyaretleriyle, CHP'de partiler arası bayramlaşma programı sona erdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den partiler arası bayramlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu

17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:34:04. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den partiler arası bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.