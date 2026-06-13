CHP'de Rozet Töreni ve Sorgular - Son Dakika
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CHP'de Rozet Töreni ve Sorgular

13.06.2026 15:47
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CHP İstanbul'da rozet takma töreni düzenlendi, Gürsel Tekin partideki usulsüzlükleri eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda geçmişte partiden istifa etmiş ve yeniden partiye üye olan kişiler için rozet takma töreni düzenlendi. Tören öncesinde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Ya ne oldu da bu butlan diye bir şey başımıza geldi partimizin?" Şimdi bu arkadaş kurultay delegesi, aynı zamanda iş adamı. Ne diyor? "Talimatla delege aldım, talimatla delegeye para gönderdim."Kurultay dönemi 70 delegeye 70 daire verdim" diyor. Arkadaşlar, bunlar sorgulanmayı hak etmiyor mu? Bunlar bir komisyon oluşturulup "Evet arkadaşlar, bu böyle bir şey olur mu? Yalan da yanlış da olsa bunu bir soruşturalım, araştıralım" denilmez mi? Aynı zamanda bunlar parti üyeleri, hiçbir disiplin suçu uygulanmadı bunlara. Tertemiz arkadaşlarımız sadece ve sadece kötü gidişata itiraz ettikleri için partiden ilişkileri kesildi. Niye bunların ilişkisini kesemediniz ya?" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda geçmişte partiden ayrılan bazı isimlerin yeniden partiye katılması dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'de katıldı. Tören öncesinde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi il olarak her cumartesi günü Türkiye'de çeşitli siyasi partilerde siyaset yapıp ama gidişattan rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında bu limanda kendisini mutlu hissetmek isteyen herkese kucağımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada Hüseyin Gün'ün askerlerine bir şey söylemek istiyorum: "Çanakkale geçilmez" diyen Atatürk'ün evlatlarıyız"

Tekin, 'Siyasal Casusluk' davasında sanık olan Hüseyin Gün'ü hedef alarak, "Burada Hüseyin Gün'ün askerlerine bir şey söylemek istiyorum. "Çanakkale geçilmez." diyen Atatürk'ün evlatlarıyız. Hüseyin Gün'ün askerleri, aklınızı başınıza alın, Cumhuriyet Halk Partisi geçilecek bir kale değildir. Çok büyük haram paralarınız var. Ulusal ve uluslararası destekleriniz de var. Sosyal medyada özellikle son 3 gündür olağanüstü bir saldırı var başta Sayın Genel Başkanımıza ve bizlere" ifadelerini kullandı.

"Kurultay dönemi 70 delegeye 70 daire verdim" diyor. Arkadaşlar, bunlar sorgulanmayı hak etmiyor mu?"

Tekin, çıkan butlan kararına ilişkin ise "Özellikle çıkan arkadaşlarımız butlanla ilgili, İstanbul kararıyla ilgili bir hukuksuzluk olduğunu söylüyorlar. Olabilir, hiç beni ilgilendiren bir tutum değil. Kaldı ki biz bu hukuksal sürecin hiçbir noktasında yokuz. Biz sadece baba ocağının bekçileriyiz üçümüz. 10 aydır burada bekçilik yapıyoruz. Aman ha baba ocağı zor durumda, bu böylesi bir zor durumda biz kayıtsız kalamayız. Kongre yapıldı, kongreden önce çeşitli iş adamlarıyla siyasi arkadaşlarımızın ilişkileri başlamış. Ver işi al delegeye dönüşmüş, haklı olarak insanlar sorar "Ya ne oldu da bu butlan diye bir şey başımıza geldi partimizin?" Şimdi bu arkadaş kurultay delegesi, aynı zamanda iş adamı. Ne diyor? "Talimatla delege aldım, talimatla delegeye para gönderdim." Arkadaşınız, kankanız, yol arkadaşınız. Bütün belgeler, bilgiler de somut. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş de itirafçı. Ne diyor orada, ne yazıyor? "Kurultay dönemi 70 delegeye 70 daire verdim" diyor. Arkadaşlar, bunlar sorgulanmayı hak etmiyor mu? Bunlar bir komisyon oluşturulup "Evet arkadaşlar, bu böyle bir şey olur mu? Yalan da yanlış da olsa bunu bir soruşturalım, araştıralım" denilmez mi? Aynı zamanda bunlar parti üyeleri, hiçbir disiplin suçu uygulanmadı bunlara. Tertemiz arkadaşlarımız sadece ve sadece kötü gidişata itiraz ettikleri için partiden ilişkileri kesildi. Niye bunların ilişkisini kesemediniz ya? Neden kesemediniz, ne oldu? " şeklinde konuştu.

Tekin, konuşmasının devamında, "Bu butlan meselesinin sorumlusu ne Kılıçdaroğlu'dur, ne sizlersiniz, ne biziz ne de başka bir partidir. Parti dışında bir kısmı partili yani burada 4 kişi partili ama, 43 tane itirafçı partimizi zor durumda bıraktılar. Almışlar işleri, para çok. Parayla bir kısım arkadaşlarımızın ihtiyacı, bir kısım arkadaşlarımız maalesef zor durumda olduğu için onu kullanarak her temiz bir partinin mazisini kirlettiler. Türkiye'nin arınmaya ihtiyacı var. Nereden? Bakanlıklardan arınılacak arınacağız, kurumlardan arınılacak. Devletin en önemli kurumlarında arınmalar başlayacak. Sadece biz şimdi görevimizi yapıyoruz. Sıra sizde siyasi partiler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Gürsel Tekin, Politika, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Rozet Töreni ve Sorgular - Son Dakika

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