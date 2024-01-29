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Rize'de CHP'den aday gösterilen esnaf isyan etti: "AK Partiliyim" - Son Dakika
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Rize'de CHP'den aday gösterilen esnaf isyan etti: "AK Partiliyim"

Rize Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde CHP'nin aday gösterdiği Mevlüt Çağıran, AK Partili olduğunu belirterek durumun düzeltilmesini istedi. Çağıran, ailesinde AK Parti'den mevcut belediye başkanı ve aday adayı olduğunu söyleyerek olayı 'seçim oyunu' olarak değerlendirdi. Kendisine danışılmadan adaylığının açıklandığını belirten Çağıran, CHP'de kaydının olmadığını ve AK Parti ile ilgilendiklerini ifade etti.

29.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 17:15
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Rize Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde CHP'nin aday gösterdiği Mevlüt Çağıran isimli esnaf AK Partili olduğunu belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

"AİLEMİZE YAPILMIŞ BİR SEÇİM OYUNU"

Çağıran, itirazında kendisinin eskiden CHP'li olduğunu şimdiyse AK Parti'yi desteklediğini açıklayarak CHP Çayeli İlçe Başkanlığı'na çağrıda bulundu. 2 yakın akrabasından birinin iktidar partisinden seçilmiş mevcut belediye başkanı olduğunu, diğerinin ise aday adayı olduğunu hatırlatan Çağıran, olayı ailelerine yönelik yapılmış kasıtlı bir 'seçim oyunu' olarak değerlendirdi.

"NEZAKAET GÖSTERDİK BANA DANIŞMADAN ADAYLIĞIM AÇIKLANDI"

Kendisine CHP Çayeli İlçe Teşkilatı'ndan geldiklerinde aday olmak istemediğini, ailesinde AK Parti'den mevcut belediye başkanı olduğunu ve amcasının oğlunun da aday adayı olduğunu söylediğini ifade eden Çağıran "CHP Çayeli İlçe teşkilatından benim yanıma gelerek sizi aday gösterelim dediler. Ben de kendi amcamın oğlunun AK Parti'den aday adayı olduğunu, mevcut başkanın da amcamızın oğlu olduğunu ifade ettik. Sonra da 'Tabii ki sizin adayınızı da destekleriz' diyerek eski CHP'li olarak bir nezaket gösterdik. Gidip bana daha danışmadan, herhangi bir yazılı kağıt almadan, başvuru almadan benim adıma Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı'na adaylığım açıklandı. Ben de bunu sosyal medyadan, bize karşı kurulmuş bir komplo olarak gördüm. Çünkü aile olarak iki tane adayımız vardı. Ben ismimin orda geçmemesini istedim. Benim CHP'de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismin yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti'de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağlayan "İlçe başkanı hakkımda eskiden yönetimdeydi demiş. Evet, eskiden yönetimdeydik. Olabilir ama şu anda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok, herhangi bir kaydımız da yok. Eskiden yönetimdeydik diye şimdi bizden bir onay almadan bizi aday göstermesi doğru olmadı." şeklinde konuştu.

Rize\'de CHP\'den aday gösterilen esnaf isyan etti: "AK Partiliyim"
Kaynak: İHA
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