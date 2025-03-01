CHP'den AK Parti'ye İmralı Süreci Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den AK Parti'ye İmralı Süreci Açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İmralı süreciyle ilgili iddialarını yalanladı ve sürecin risklerini vurguladı. Yücel, AKP ve MHP arasındaki rol paylaşımına dikkat çekerek, gerçeği saptırdıklarını belirtti.

01.03.2025 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "AK Parti Sözcüsü'nün iddia ettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İmralı süreci ile ilgili açıklamasında, 'AK Parti ile MHP ittifakı arasında bir çatlak var' dememiştir. Tam aksine bir rol paylaşımı olduğunu söylemiştir. Devlet Bey'in, sürecin riskini üstlendiğine işaret etmiş, AKP'nin de 'kenardan baktığına' dikkat çekmiştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugünkü açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yücel, paylaşımında, "AK Parti Sözcüsünün iddia ettiği gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İmralı süreci ile ilgili açıklamasında, 'AK Parti ile MHP ittifakı arasında bir çatlak var' dememiştir. Tam aksine bir rol paylaşımı olduğunu söylemiştir. Devlet Bey'in, sürecin riskini üstlendiğine işaret etmiş, AKP'nin de 'kenardan baktığına' dikkat çekmiştir. İşler iyi giderse, AKP'nin siyaseten nemalanacağına, iyi gitmezse yükü MHP'nin sırtına bırakacağına vurgu yapmıştır. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız, biri tam yetkili dört devlet görevlisinin, Erdoğan'ın talimatıyla bir yıldır İmralı'da müzakere yürüttüğünü söylemiştir. Son dönemde bir grup yüksek yargı mensubu ile akademisyenin, sürecin devamında yapılacak yasal düzenlemeleri çalıştığını da aktarmıştır. Bunların tamamı, AKP'nin ve sözcüsünün yalanlayamadığı doğru bilgilerdir" ifadelerinin kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ KAYITSIZ ŞARTSIZ SİLAH BIRAKIYORMUŞ GİBİ DAVRANARAK VATANDAŞI YANILTIYORSUNUZ'

Sözcü Yücel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu kritik süreçte Öcalan ile hiçbir müzakere yokmuş gibi, terör örgütü kayıtsız şartsız silah bırakıyormuş gibi davranarak vatandaşı yanıltıyorsunuz, gerçekleri perdeliyorsunuz! İki partinin sözcüsü olarak biz birbirimizi biliyoruz. Sizin dinlediklerinizi anlamadığınıza ihtimal vermiyorum. Öyleyse kasıtlı olarak kafaları karıştırmaya çalışıyorsunuz. Terörün bitmesi, daha fazla kan akmaması, kalıcı barışın tesis edilmesi için yürütülen böylesine hassas bir sürecin, kaba bir siyasi çıkar hesabına dökülmesi düpedüz samimiyetsizliktir. Bu samimiyetsizlik de sürece zarar verir. İşinize geldiğinde yangına itfaiyeyi bile 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yolladık' diyeceksiniz, böyle bir projede ise Cumhurbaşkanını sistemin dışına çıkartıp, 'devlet projesi' iması yaparak sorumluluğunu gizleyeceksiniz. Sayın Ömer Çelik, bu devleti 23 yıldır kim yönetiyor?" dedi.

Kaynak: DHA

Deniz Yücel, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, 3-sayfa, İmralı, Sözcü, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye İmralı Süreci Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Rusya’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 01:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den AK Parti'ye İmralı Süreci Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.