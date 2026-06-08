CHP\'den Başvuru Açıklaması

CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, "CHP Genel Sekreterliği tarafından TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu başvuru, bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrudan TBMM Başkanlığı'na yapılmıştır" dedi.

CHP Genel Sekreteri Nalbantoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na herhangi bir başvuruda bulunulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterliğimiz tarafından herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Söz konusu başvuru, Genel Sekreterliğimiz tarafından değil, bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapılmıştır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek bu tür asılsız haber ve değerlendirmelerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz. Parti kurullarımız adına yapılan resmi açıklamalar yalnızca yetkili organlarımız ve resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.