CHP'den Çan Belediye Başkanı Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'den Çan Belediye Başkanı Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

14.06.2022 16:29
CHP'den Çan Belediye Başkanı Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılmasıyla "Çan halkının iradesine darbe vurulduğunu" savundu.

CHP, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılmasıyla "Çan halkının iradesine darbe vurulduğunu" savundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılması ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Halkın seçtiği Öz'ün, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının, CHP'li belediyelere karşı yürütülen hukuksuz siyasi girişimlerin yeni halkası olduğu belirtilen açıklamada, "31 Mayıs 2022'de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanımız, hakkında hiçbir somut delil üretilemediği için serbest kalmıştır. İfadeye çağrılması halinde her zaman hazır olan Belediye Başkanımızın şafak vakti evinde gözaltına alınması ne kadar hukuksuz ise görevden uzaklaştırma kararı da bir o kadar hukuksuzdur." denildi.

"İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun talimatıyla verilen bu kararın hukukla bağdaşmayan, tamamen siyasi bir karar olduğu tüm milletimiz tarafından bilinmelidir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Belediye Başkanımız hakkındaki temelsiz iddialarla ilgili ne bir somut kanıt ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Hal böyleyken Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırılması, Çan halkının iradesine, yani demokrasiye darbe vurmaktır." ifadesi kullanıldı.

İktidarın, seçimle kazanamadığı belediyeleri, masa başında yaptığı oyunlarla kazanmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, iktidarın, CHP'li belediyeleri algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmak için her türlü hukuksuzluktan medet umar hale geldiği dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız hakkındaki suçlamalardan aklanmış olmasına rağmen 2 yıldan fazla süredir görevine iade edilmemiştir. Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kayıtlarının masa başında değiştirildiği geçtiğimiz günlerde mahkemede ispatlanmıştır. Siyasi talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır. Belediyelerimiz durmaksızın haksız ve hukuksuz soruşturmalara muhatap olmaktadır. İktidarın bu aciz gayretleri, son olarak Çan'da kendini göstermiştir.

Belediyelerimiz üzerinde bu kadar baskı varken, şu hususu da tüm halkımız bilmelidir: Adalet ve Kalkınma Partili Şırnak Uludere ve Hilal Belediye Başkanları 6 Ocak 2022'de rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezaları almış, kamu haklarından men edilmiş ve ilgili mahkeme, görevden uzaklaştırılmaları için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunmuştur. Ancak aradan 5 ay geçmesine rağmen bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu da yetmemiş, bu kişiler mahkeme kararından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek, fotoğraf vermiştir. Bizim belediye başkanlarımıza mesnetsiz iddialara dayanarak soruşturma aşamasında her türlü hukuksuzluğu yapanların, hapis cezası alan kendi belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapmaması iktidarın çürümüşlüğünün açık bir göstergesidir."

Açıklamada, CHP'nin, Çan halkının iradesinin ve Belediye Başkanı Öz'ün yanında olduğu vurgulanarak, "Artık gideceklerini görenlerin, iktidarı kaybetme korkusuyla her türlü siyasi operasyona bel bağladıklarını gayet iyi biliyor ve onlara şunu söylüyoruz, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını, hukukunu, iktidarın acizliğine asla teslim etmeyeceğiz. Yargıda yapamadıklarını masa başında yaparak, Çan seçmenlerinin iradesini gasbetmek isteyen saray iktidarı bilsin ki bu hukuk tanımazlığa ilk seçimde Çan halkı gerekli yanıtı verecektir." görüşü paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Öz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Çan Belediye Başkanı Öz'ün görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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