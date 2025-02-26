CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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Politika

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt

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Kuvvet komutanlarına yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz." dedi.

26.02.2025 19:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü grup toplantısında teğmenler hakkındaki ihraç kararı dolayısıyla kuvvet komutanlarını eleştirdi. Özel, " Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız." dedi. Özel'in bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt verdi. Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SERT YANIT: GENEL BAŞKANIMIZI TEHDİT EDEMEZSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Bir gün AKP Genel Başkanı, bir gün Cumhurbaşkanı, bir gün Başkomutan… İşine geldiği gibi kabuk değiştirip, gözdağı siyasetiyle zamanını doldurmuş iktidarını sürdüremezsin!

Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel'i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet'in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!"

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt

ERDOĞAN: AYAKLARINI DENK AL

Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini gösteriyor. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor.

Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sayın Özel milletin kürsüsünü polemik kürsüsüne dönüştüreceğine buna cevap versin. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz durumdan hiç mi utanmıyorsunuz.

Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özeli müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademsiyle ilgili kullandığı seviyesiz sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

KOMUTANLAR ÖZEL'E DAVA AÇACAK

Milli Savunma Bakanım ve komutanlar Özel'e dava açacak. CHP genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar kendisi için çalmaya başlayacaktır. Kendisi sürekli üreten bir yapıdan millete çözüm bulması beklenemez. Bunların da kendileri dışında kimseye bir faydaları yok. Bu manzara nasıl bir vebal olduğumuzu bize bir kez daha hatırlatıyor. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürme mücadelesini veriyoruz. Biz bu milletin umuduyuz. İstiklalinin güvencesiyiz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Emrihak vaki bulduğunda kara toprağa döneceğiz."

CHP\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a zehir zemberek yanıt

Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt - Son Dakika

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