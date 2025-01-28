CHP\'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ 'EVET' DEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir dizi görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Özel iki ismin de cumhurbaşkanlığı adaylığına onay verdiğini belirterek "Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da 'partim görev verirse' diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ EL YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar devam ederken; Özel'in açıklamalarının ardından Mansur Yavaş cephesi de el yükseltti. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" ifadelerini kullandı.