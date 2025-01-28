CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış - Son Dakika
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Politika

CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır, ''Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır'' dedi.

28.01.2025 18:31  Güncelleme: 19:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ 'EVET' DEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir dizi görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Özel iki ismin de cumhurbaşkanlığı adaylığına onay verdiğini belirterek "Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da 'partim görev verirse' diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ EL YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar devam ederken; Özel'in açıklamalarının ardından Mansur Yavaş cephesi de el yükseltti. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

CHP\'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Security Spcialist:
    Allah korusun, Bolu yu yaktılar. Turizmi yıktılar. 78 insnımısı sattılar. Şimdi sıra Türkiyede mi :( 847 726 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    kimin sorumlu olduğunu görmemek içiin vicdani körelmis, kalbi kararmis olmak gerekiyor 4 0
    Hakan Şahin:
    ne içiyorsan bizede söyle 4 0
    Aa:
    malmisin la sen 3 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yavaş gardaşım yavaş. Geliyor Mansur YAVAŞ. 528 301 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    çapsız mansur yetmez alayını üstüne koyun yine kazanamazsınız 483 88 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    sende yarı çap varmı? 1 1
  • Enver Atabey:
    Gene başladılar. gazanıyoooruz 406 144 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    mansur yavaş erdoğanı asla geçemez. gececek biri var o imamoğludur. parti kendi içinde seçim yapacak çıkan sonuca uymazsa tarih olur gider. 33 443 Yanıtla
    Hakan Duztas:
    imamoglumu yavaş mi diye milyar kere sorun milyar kere yavaş İmamoğlu boş bildiğin boş 3 0
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