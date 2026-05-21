CHP\'den Hukuksuz Karara Tepki

CHP'den yapılan açıklamada, "Saray'ın yargısının hukuksuz kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam" denildi.

CHP'nin 38'nci Olağan Kurultayı ile ilgili mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası partinin sanal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Demokrasiye yönelik bu müdahaleye karşı tüm üyelerimizi baba ocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve genel merkezimize çağırıyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam" denildi.