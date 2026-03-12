CHP'den İBB Davası ve Halkbank Açıklamaları - Son Dakika
CHP'den İBB Davası ve Halkbank Açıklamaları

CHP\'den İBB Davası ve Halkbank Açıklamaları
12.03.2026 15:41
Gökhan Günaydın, İBB yolsuzluk davası ve Halkbank'ın kapatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasına ilişkin, "Bütün bu dava süreci bize bir kere daha gösteriyor ki kumpas davaları üzerinden siyaseti dizayn edebilmek mümkün değildir. Siyaseti gerçek yaşamla, vatandaşın önüne koyacağınız ve onun rızasını alacağınız hizmetlerle domine edebilirsiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından açılan Halkbank davasının düşürülmesine ilişkin, "Görülüyor ki ABD Dışişleri Bakanlığı 2 ay evvel New York savcılığına bir yazı yazmış. Yazıda diyor ki, 'ABD'nin yüksek menfaatleri doğrultusunda bizler ile iş birliği yaptıkları için bu dosyanın kapatılmasında yarar görüyoruz.' New York Cumhuriyet Başsavcılığı da bu çağrıya uyarak dosyayı kapatıyor. Peki, ABD'nin yüksek menfaati ne? Hamas'ın elinde bulunan İsrail ve ABD'li rehinelerin serbest bırakılması yani her zamanki gibi İsrail ve ABD'nin Hamas'a yaptığı baskı politikasına Türkiye yardım etti ve bu çerçevede Halkbank dosyası kapatılıyor. Nasıl Türkiye'de rahip bir anda uçuruluyorsa orada da dosya kapatılıyor. Biz Halkbank'ın doğru işler ve politikayla yönetilmesini, ekonomik finansman sağlamlığı içerisinde hareket etmesini bekleriz. Diğer taraftan arkasına Türk bayrağı alarak açıklama yaptırılan Reza Zarrab üzerindeki tüm yaptırımlar da kaldırıldı. Bu tabloyu ben vicdanı ve aklıyla bu çerçeveyi değerlendiren vatandaşlarımızın bilgisine sunmak isterim" ifadelerini kullandı.

'BİN LİRA BİLE İLAVE ÖDEME YAPAMIYORSUNUZ'

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Günaydın, "Bütün bu dava süreci bize bir kere daha gösteriyor ki kumpas davaları üzerinden siyaseti dizayn edebilmek mümkün değildir. Siyaseti gerçek yaşamla, vatandaşın önüne koyacağınız ve onun rızasını alacağınız hizmetlerle domine edebilirsiniz. Bugün Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu. Mart ayı ödeme günü 17 Mart'tan 14 Mart'a, diğerlerinde ise 21'inde olan 15'ine, 24'ünde olan ise 16'sına çekilmiş. Yani 6-7-8 gün önce ödeme yapılacak. Şu anda emekli ne düşünüyor? 'Bu maaşlar bayramdan önce ödensin' yalnız 'Ben bunu bayramda harcayacağım acaba bayramdan sonra ne yapacağım' diye düşünüyor. Bin lira bile ilave ödeme yapamıyorsunuz ve bunu öne almayı marifet sayıyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Günaydın, Halkbank, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İBB Davası ve Halkbank Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: CHP'den İBB Davası ve Halkbank Açıklamaları - Son Dakika
