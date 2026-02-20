CHP'den İhraç Edildi

MALATYA Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinin Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 5 Şubat 2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in; Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak', 68/1-d maddesinde belirtilen 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak' ve 68/1-f maddesinde belirtilen 'kurultay, kongre işlemlerinin tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak' eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.