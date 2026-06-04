CHP\'den Madencilere Destek

CHP'li Özgür Özel, "Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı" dedi.

CHP'li Özgür Özel, şirket temsilcilerinin verdiği sözleri tutmaması üzerine holding önünde eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Özel, "Doruk Madencilik işçilerinin; Bağımsız Maden-İş'te örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya, bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak hem de duyurmak için buraya geldik. Çok sayıda siyasi partinin değerli yöneticileri, başkanları burada ve gün boyunca burada açıklamalar olacak" diye konuştu.

"Üç bakan kefil oldu, verilen söz tutulmadı"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kısaca şöyle özetlemek isterim. Bağımsız Maden-İş bizim Soma'da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Kurucu başkanları Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik'teki 180 emekçi için mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding'in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır-aylardır ödemediği maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket. Doruk Madencilik işçileri Beypazarı'ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara'ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis'e geldiler. Ankara'da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki 'Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.' Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs'ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı'ndan bu yana sokmuyorlar."

"Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız"

Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haberin dolaşıma girdiğine değinen Özel, "'Paralar yattı, anlaşma oldu' diye. Yolda gelirken Bağımsız Maden-İş Başkanı Sayın Gökay Çakır'ı aradım, kendisiyle konuştum. 'Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz' diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar. Madencileri kandıramazlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada, TKP'yi gördüm, EMEP burada, İYİ Parti'nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz. Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan 'Madencilerin paralarını ödedik' dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ama gerçeklik; madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. Seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada SSS Yıldızlar Holding'in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son sözüm şudur: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı. Doruk Madencilik işçileri bu parayı da alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca programa; maden işçileri desteklemek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, madenciler ve yakınları katıldı. - ANKARA