CHP'den Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e kesin çıkarma cezası verildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında 'kesin çıkarma cezası' verildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu olağan toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtilerek, "Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15'inci maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.