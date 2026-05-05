CHP'den Özel Sağlık Tesislerine Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Özel Sağlık Tesislerine Eleştiri

05.05.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aylin Yaman, 26 ilde açılacak özel sağlık tesislerinin lisanslamalarını ve etkilerini eleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 2026 yılı içerisinde 26 ilde açılması planlanan özel sağlık tesislerinin lisanslamalarına ve şartlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Kasım 2025'te yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği kapsamında yeni açılacak özel sağlık tesislerine verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlendiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığınca mart ayında yayımlanan ilana göre, 26 ilde 100'er yataklı yeni özel sağlık tesisinin açılmasının planlandığını aktaran Yaman, bu sağlık tesisleri için kamuda en çok ihtiyaç duyulan farklı branşlarda kadro açılacağını iddia etti.

Yeni açılacak özel sağlık tesisleriyle özel sektörün sağlık sistemi içerisindeki payının artacağını söyleyen Yaman, "Bu durum kamu hastanelerindeki uzman hekim dağılımını da mutlaka etkileyecektir. En yüksek lisans yani kadro satışı yapılan branşlar maalesef kamuda da çok ihtiyaç duyulan branşlardır. Bu açık artırma usulünce özel hastanelerde ve kadrolardaki satışlara bakacak olursak, planlama metninde maalesef bu illerdeki kamu yatırımlarına ilişkin eş zamanlı bir açıklama bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, yatak kapasitesi, kadro ve atamalara ilişkin önceliği kamuya vermesi gerektiğini dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kamu kadroları verilmezken, ruhsatlı 65 yetim ilaçtan sadece birine erişilebilirken, kişi başına ilaç harcaması OECD ortalamasına göre çok düşükken, kısacası kamunun bunca sorunu varken bu ticari yaklaşım anlaşılmazdır. Elde edilen gelirin ise kamuya değil sağlık turizmine esas olarak aktarılacak olması ise hiç anlaşılmazdır."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Özel Sağlık Tesislerine Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Özel Sağlık Tesislerine Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.