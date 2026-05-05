CHP'den Özel Sağlık Tesislerine Eleştiri

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 2026 yılı içerisinde 26 ilde açılması planlanan özel sağlık tesislerinin lisanslamalarına ve şartlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Kasım 2025'te yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği kapsamında yeni açılacak özel sağlık tesislerine verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlendiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığınca mart ayında yayımlanan ilana göre, 26 ilde 100'er yataklı yeni özel sağlık tesisinin açılmasının planlandığını aktaran Yaman, bu sağlık tesisleri için kamuda en çok ihtiyaç duyulan farklı branşlarda kadro açılacağını iddia etti.

Yeni açılacak özel sağlık tesisleriyle özel sektörün sağlık sistemi içerisindeki payının artacağını söyleyen Yaman, "Bu durum kamu hastanelerindeki uzman hekim dağılımını da mutlaka etkileyecektir. En yüksek lisans yani kadro satışı yapılan branşlar maalesef kamuda da çok ihtiyaç duyulan branşlardır. Bu açık artırma usulünce özel hastanelerde ve kadrolardaki satışlara bakacak olursak, planlama metninde maalesef bu illerdeki kamu yatırımlarına ilişkin eş zamanlı bir açıklama bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, yatak kapasitesi, kadro ve atamalara ilişkin önceliği kamuya vermesi gerektiğini dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına kamu kadroları verilmezken, ruhsatlı 65 yetim ilaçtan sadece birine erişilebilirken, kişi başına ilaç harcaması OECD ortalamasına göre çok düşükken, kısacası kamunun bunca sorunu varken bu ticari yaklaşım anlaşılmazdır. Elde edilen gelirin ise kamuya değil sağlık turizmine esas olarak aktarılacak olması ise hiç anlaşılmazdır."