CHP'den Özkan Yalım'a İhraç

CHP, Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre; Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.
