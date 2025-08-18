CHP\'den Özlem Çerçioğlu\'na Tepki: Aydın\'da Miting Düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na tepki göstermek amacıyla Aydın'da düzenlediği miting öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı dev bir pankart asıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 4 gün önce CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' adlı miting düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi binasının ön tarafında bulunan Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına dev bir pankart asıldı. 'İmar rantına geçit yok" yazılı dev pankart dikkat çekti. - AYDIN