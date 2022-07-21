CHP'den sağlık çalışanları için genel görüşme önergesi - Son Dakika
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CHP'den sağlık çalışanları için genel görüşme önergesi

21.07.2022 17:15
CHP'den sağlık çalışanları için genel görüşme önergesi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için bir genel görüşme önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için bir genel görüşme önergesini  TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Altay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleme konusunda neler yapılacağını masaya yatırdıklarını anlattı. Altay, "Gün geçmiyor ki sağlık çalışanlarına yönelik bir öldürme vakasıyla, bir cinayetle, kasten bilinçli bir yaralama olayıyla, kişinin hayatına vücut dokunulmazlığına tehditle ve şiddetle karşılaşmayalım. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sadece darp, cinayet ve yaralamalar haber oluyor. Sözlü şiddetler, hakaretler, sözlü saldırılar da eğer haber olabilse her gün bu konuda yüzlerce haber duyacağız. Acil servisler ve yoğun bakımlarda olağanüstü bir şiddete maruz kalıyor, sağlık çalışanlarımız. İnanın zerre kusurları yok. Kusur sistemde. Dün sağlık çalışanlarının temsilcileri ile bu sistemi masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLARIMIZI KAMUDA TUTAMIYORUZ'Vatandaşların, doktor ve hemşirelerde değil sistemde kusur araması gerektiğine işaret eden Altay, "Sağlık çalışanları bizim göz bebeğimiz, sağlığımızın garantisi onlar. Bir kusur arıyorsa vatandaş; doktorda, hemşirede aramayacak, sistemde arayacak. Doktorları kamuda tutabilirsek, vatandaş böyle bir mağduriyet yaşamayacak. Doktorları kamuda tutamıyoruz. Ya yurt dışına ya özel sektöre. Sonra devlet hastanesinde kaçak doktor çalıştırıyoruz. Hükumetin ve özelde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlık çalışanlarına yönelik kışkırtıcı söylemleri de bu şiddetin temel faktörlerinden birisi. 'Giderlerse gitsinler' ne demek? Kime 'giderlerse gitsinler' diyorsun sen Erdoğan? Bunlar da devletin yapmaması gereken işler" değerlendirmesinde bulundu.'GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ VERDİK'Engin Altay, sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir çalışma yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmetlerine yönelik özel bir düzenlemeye ihtiyaç var. Acil, ek caydırıcı önleme ihtiyacımız var. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Sağlık sisteminin bütünüyle masaya yatırılmasına, acil ihtiyaç var. Türkiye Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları, meslek örgütleri ve sağlık çalışanları sendika yöneticilerinin talepleri doğrultusunda, onlardan gelecek bir metne de bağlı kalarak, caydırıcılığı artıracak bir kanun teklifi çalışıyoruz. 'Çalışıyoruz' derken, öyle haftalarca değil, cumartesi günü bitireceğiz. Biraz önce CHP'nin 3 grup başkan vekilinin imzasıyla sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için bir genel görüşme önergesini de TBMM Başkanlığı'na sunduk. Sağlık çalışanlarının, özellikle de acil serviste çalışanların titreye titreye sağlık merkezlerine işe gitmesini istemiyoruz. TBMM, Türkiye'de yaşanan sorunların tek çözüm mercidir. Onun için biz TBMM'yi muhtemelen pazartesi günü bu konuları görüşmek, verdiğimiz kanun teklifi ve genel görüşme önergesini görüşmek üzere toplantıya çağıracağız."


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CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi CHP Grup Başkanvekili Altay gündemi değerlendirdi CHP'li Altay, sağlık çalışanlarını kabul etti CHP'li Altay, sağlık çalışanlarını kabul etti
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den sağlık çalışanları için genel görüşme önergesi - Son Dakika

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