CHP\'den yeniden Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu göreve başladı

CHP'den yeniden Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, mazbatasını alarak görevine başladı.
Kırşehir Adliyesindeki Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelen Ekicioğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal'dan mazbatasını aldı.
Adliye önünde partililere seslenen Ekicioğlu, CHP'nin birçok ilde belediye başkanlığını kazandığını söyledi.
Halka dokunduklarını, hedeflerini işe odaklı belirledikleri için kamuoyu ve toplumun teveccühünü kazandıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "Artık seçim bitti, yükümüz ağır. 2019'da 11 il belediyesiydik, büyükşehirler hariç şimdi 20 il belediyesiyiz. Bunlara bilgilerimizi de aktaracağız, teknik konularda yardımcı olacağız. Bu ülkenin sosyal demokratlara ihtiyacı var. Sağlıklı bir şekilde bu seçimi atlattık. Kırmadan, dökmeden demokrasiye katkı sunduk. Biz Kırşehir'den Türkiye'ye değil, dünyaya mesajımızı gönderdik. Bundan sonra bu ülke, şehir ve insanlık için tüm gücümüzle hep birlikte çalışacağız." dedi.
Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve partililerin katıldığı programın ardından belediye binasına geçerek görevine başladı.
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