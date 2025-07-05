CHP'den Zeydan Karalar'a Destek - Son Dakika
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Politika

CHP'den Zeydan Karalar'a Destek

05.07.2025 16:39
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CHP İl Başkanı, Zeydan Karalar'a soruşturma açılmasını ama tutuklanmamasını istedi.

1) CHP İL BAŞKANI: SORUŞTURMA AÇIN AMA SAKIN TUTUKLAMAYIN

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ilçe belediye başkanları ve gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ailesinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, belediye binası önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Zeydan Başkanımıza her şeyin hesabını verecek şekilde soruşturma açın ama sakın tutuklamayın. Zeydan Başkanımıza istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, istediğiniz zaman çağırabilirsiniz ama sakın onu tutuklayarak algı operasyonlarıyla hürriyetinden yoksun bırakarak, tutsak ederek sesini duyurmamayı çalışmayın, çünkü o ses Adana'da milyonlar olurö dedi.

İl Başkanı Tanburoğlu, bugün gözaltına alınan Antalya Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanlarının da yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Adana, Son Dakika

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