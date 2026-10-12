CHP, Denizli İl Başkanı Oran'ın istifasını kabul etmedi; Oran görevine devam edecek - Son Dakika
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CHP, Denizli İl Başkanı Oran'ın istifasını kabul etmedi; Oran görevine devam edecek

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CHP, Denizli İl Başkanı Oran\'ın istifasını kabul etmedi; Oran görevine devam edecek
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CHP Denizli İl Başkanlığı görevine Temmuz ayında atanan Av. Ayhan Oran, 6 Ekim'de sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. CHP Genel Merkezi'ne sunulan istifa dilekçesi kabul edilmeyen Oran'ın görevine devam edeceği öğrenildi.

CHP Denizli İl Başkanlığı görevine Temmuz ayında atanan ve sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Av. Ayhan Oran'ın istifasının kabul edilmediği belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Denizli İl Başkanlığı görevine Temmuz ayında atanan Av. Ayhan Oran, 6 Ekim'de görevinden istifa etmişti. Oran, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği 5 Ekim 2026 tarihli istifa dilekçesinde, kararının son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle alındığını açıklamıştı. Doktorlarının yaptığı değerlendirmeler ve özellikle son dönemdeki ciddi uyarıları doğrultusunda yoğun çalışma temposunu ve siyasi faaliyetlerin gerektirdiği ağır süreci sürdürmesinin sağlık açısından doğru olmadığının kendisine iletildiğini belirten İl Başkanı Oran, istifa kararını istemeyerek ve büyük bir üzüntü içerisinde aldığını ifade etmişti.

CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran'ın CHP Genel Merkezine sunduğu istifa dilekçesinin kabul edilmediği, Oran'ın görevine devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaPartilerDenizli6 EkimGüncelSon Dakika

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