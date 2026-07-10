CHP Denizli'ye Ayhan Oran Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Denizli'ye Ayhan Oran Atandı

CHP Denizli\'ye Ayhan Oran Atandı
10.07.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından, Ayhan Oran CHP Denizli İl Başkanlığına atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından boşalan il başkanlığı görevine Avukat Ayhan Oran atandı. Oran, yayımladığı ilk açıklamada birlik ve dayanışma mesajı vererek, görevi bir makam değil hizmet aracı olarak gördüklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından boşalan il başkanlığı görevine Avukat Ayhan Oran atandı. Parti kulislerinde merakla beklenen atama, Oran'ın kamuoyuyla paylaştığı ilk açıklamayla resmiyet kazandı.

Göreve başlamasının ardından bir basın açıklaması yayımlayan Ayhan Oran, il başkanlığını bir makam değil, partililere ve kente hizmet etme sorumluluğu olarak gördüklerini ifade etti. Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine teşekkür eden Oran, yeni dönemde birlik ve beraberliğin ön planda olacağını vurguladı. Oran, "Bu dönem; kırgınlıkların değil dayanışmanın, ayrışmanın değil birlikteliğin, kişisel hesapların değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için omuz omuza yol arkadaşlarımız ile güçlendireceğimiz bir dönem olacaktır."

ifadelerini kullandı.

Partinin tüm üyelerine kapılarının açık olduğunu belirten Oran, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla çalışacaklarını dile getirerek, CHP'nin Denizli'deki örgüt yapısını daha da güçlendirmek için gayret göstereceklerini kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Denizli'ye Ayhan Oran Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Netanyahu’dan Trump’a üstü kapalı “Türkiye“ ve “F-35“ tepkisi Netanyahu'dan Trump'a üstü kapalı "Türkiye" ve "F-35" tepkisi
Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı Kamerayı bu kez liderlere değil sofraya çevirdiler: Türk mutfağı yabancı gazetecilerin akıllarını başlarından aldı
Erdoğan’ın hediyesi Litvanya’da vitrine çıktı Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

19:49
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 20:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Denizli'ye Ayhan Oran Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.