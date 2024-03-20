CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti

CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 10 gün kala, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, partisinden istifa etti. İl Başkanlığı görevini 2 yıla yakın süredir yürüten Atik'in istifası sürpriz oldu.

20.03.2024 23:10
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart'ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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