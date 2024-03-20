CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da yaptığı konuşmada, CHP'nin ittifakının adının Türkiye ittifakı olduğunu belirtti. Özel, partisinin belediye başkan adaylarının iddialı olduğunu ve Ordu'daki kadın adayı Leyla Çıtır'ı tüm kadınlara ve kadın haklarına saygılı erkeklere emanet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin kurucu genel başkanı Atatürk olduğunu vurgulayarak, Zekai Sana'nın CHP'nin adayı olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerde adaylarına destek istedi. Özel, Cumhur İttifakı'nın adayının karşısında CHP'nin Ordu ittifakıyla Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını belirtti.