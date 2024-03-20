CHP Diyarbakır İl Başkanı 10 Gün Kala İstifa Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart'ta yapılacak Yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti. - DİYARBAKIR
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'da yaptığı konuşmada, CHP'nin ittifakının adının Türkiye ittifakı olduğunu belirtti. Özel, partisinin belediye başkan adaylarının iddialı olduğunu ve Ordu'daki kadın adayı Leyla Çıtır'ı tüm kadınlara ve kadın haklarına saygılı erkeklere emanet ettiğini söyledi. Ayrıca, CHP'nin kurucu genel başkanı Atatürk olduğunu vurgulayarak, Zekai Sana'nın CHP'nin adayı olduğunu ifade etti ve yerel seçimlerde adaylarına destek istedi. Özel, Cumhur İttifakı'nın adayının karşısında CHP'nin Ordu ittifakıyla Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin "bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisi ve Akdeniz'e açılan bir kapısı" olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyağaç ve Acıpayam ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Erbakan, seçimlerde destek istedi ve ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasını temenni etti.
Kazakistan'ın Taraz kentinde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin tarım bakanlarının üçüncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarım sektöründe işbirliği, ticaretin artırılması ve gıda tedariki gibi konular ele alındı. Üye ülkeler ortak bildiri imzalayarak, tarım alanında işbirliğini genişletme kararı aldılar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'un kayıp yıllarını hızlı bir şekilde inşallah telafi edeceğiz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Zekai Sana'ya destek çağrısı yaptı. Özel, iki adayın aynı olduğunu belirterek, AK Parti'ye oy veren CHP'lilere ihanet olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP'nin belediye başkanlarının açık ocak işletmeciliğine karşı duracağını ve altın şirketlerinin adaylarına oy verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Elazığ'da her yıl düzenlenen Sporda Vefa Gecesi programı bu yıl da büyük ilgi gördü. Programa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve şehrin sporuna emek veren isimler katıldı. Başkan Şerifoğulları, programda yaptığı konuşmada şehre kazandırılan projelerden bahsederek destek istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir maden ocağında çalışan işçilerin iftarına katıldı. Işıkhan, madencilerle bir araya gelerek ülkenin enerji ve kömür ihtiyacının önemini vurguladı. Ayrıca, maden işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yapılan düzenlemelerden bahsetti ve asgari ücreti iki katına çıkardıklarını belirtti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması amacıyla Kütahya ve ilçelerine yeni noterlikler kurulacağını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayıyla Kütahya Merkeze 4'üncü, Tavşanlı ilçesine 4'üncü, Simav ilçesine 2'nci ve Gediz ilçesine 2'nci noterlikler faaliyete geçirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa İznik'te iftarda vatandaşlarla buluştu ve iftar sonrası İznik'te bulunan Roma Tiyatrosu'nu ziyaret etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'nın seçimleri kazanacağına inandığını söyledi. İnce, Nazilli'ye gelerek Çetinkaya'ya destek verdi ve partisinin üçüncü bir yol olduğunu vurguladı. İnce, Çetinkaya'nın ilçeyi ayağa kaldıracağına inandığını belirtti.
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