Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Yılmazköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip projelerini anlatırken, vatandaşlardan da destek sözü aldı.
Yerel seçim çalışmalarında yoğun mesai yapan CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylığı ilan edildiği günden bugüne ilçe genelinde seçim programlarını sürdüren Yetişkin'in son adresi Yılmazköy Mahallesi oldu. Meşalelerle karşılanan Yetişkin'e mahalleli yağlık ve kasket hediye etti. Yetişkin ziyaret programı boyunca boynundaki omzundaki yağlık ve başındaki kasketi çıkarmadı. Projelerini tek tek sıralayan Anıl Yetişkin, programı sonrasında mahalle halkı ile sohbet ederek destek sözü aldı.
Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yetişkin şunları kaydetti, "Belediye binasına gelip çözüm olmadan dönen kimse olmayacak. Herkesin işini çözen şeffaf bir başkan olacağım. Kültürlerimiz kardeş oldu, çocuklarımız kardeş oldu. Hiçbir gücün, kuvvetin birliğimize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Efeleriz" dedi.
Hizmette ayrıcalık olmayacağının sözünü veren CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, "CHP'nin felsefesinde tüm fertler eşittir. Bizim için Mimar Sinan'da bir, Osman Yozgatlı'da bir, Umurlu'da bir, Ovaeymir'de bir, Yeniköy'de bir, Çestepe'de bir, Kadıköy'de bir, Telsiztepe'de bir Yılmazköy'de bir. Bizim zihniyetimizde ayrı gayrı yok. Efeler Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Maaşlarını, ikramiyelerini düzenli ödeyeceğiz. Selanikli mavi gözlü devin izinden asla ayrılmayacağım" diye konuştu. - AYDIN
Son Dakika › Politika › CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin Yılmazköy Mahallesi'nde Projelerini Anlattı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik karar iptal edildi. İkizköylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle sevinçlerini dile getirdi.
Kırıkkale'de yapılan internet üzerindeki çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber saldırı gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenliyor. Siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyenleri tespit ediyor ve adli işlem başlatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.
Antalya Adliyesi'nde bulunan adli emanetteki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili olarak 3'ü memur olan 5 tutuklu ve 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen sanıkların, öğrencilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldığı ve operasyon sonucunda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ve MASAK'ın bu konuda rapor hazırladığı ifade edildi. Davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına başlanacak.
Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 'Roman Kültür Evi' projesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Proje, Roman vatandaşların sosyalleşebileceği, kafe, kütüphane ve etkinlik alanlarına sahip bir merkez olacak.
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, binlerce tütün mamulü, ruhsatsız silah, kaçak alkollü içecek, gümrük kaçağı otomobil ve araç motorları ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen asayiş uygulamasında, 227 personelin katılımıyla kent genelinde yapılan kontrollerde 2 bin 111 kişinin bilgileri sorgulandı. 7 zanlı gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Ayrıca, 372 umuma açık yer kontrol edilirken, 969 araç denetlendi ve 54 araç sürücüsüne toplam 185 bin 475 lira para cezası uygulandı, 9 araç trafikten menedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?