CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin Yılmazköy Mahallesi\'nde Projelerini Anlattı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Yılmazköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip projelerini anlatırken, vatandaşlardan da destek sözü aldı.

Yerel seçim çalışmalarında yoğun mesai yapan CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylığı ilan edildiği günden bugüne ilçe genelinde seçim programlarını sürdüren Yetişkin'in son adresi Yılmazköy Mahallesi oldu. Meşalelerle karşılanan Yetişkin'e mahalleli yağlık ve kasket hediye etti. Yetişkin ziyaret programı boyunca boynundaki omzundaki yağlık ve başındaki kasketi çıkarmadı. Projelerini tek tek sıralayan Anıl Yetişkin, programı sonrasında mahalle halkı ile sohbet ederek destek sözü aldı.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yetişkin şunları kaydetti, "Belediye binasına gelip çözüm olmadan dönen kimse olmayacak. Herkesin işini çözen şeffaf bir başkan olacağım. Kültürlerimiz kardeş oldu, çocuklarımız kardeş oldu. Hiçbir gücün, kuvvetin birliğimize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Efeleriz" dedi.

Hizmette ayrıcalık olmayacağının sözünü veren CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, "CHP'nin felsefesinde tüm fertler eşittir. Bizim için Mimar Sinan'da bir, Osman Yozgatlı'da bir, Umurlu'da bir, Ovaeymir'de bir, Yeniköy'de bir, Çestepe'de bir, Kadıköy'de bir, Telsiztepe'de bir Yılmazköy'de bir. Bizim zihniyetimizde ayrı gayrı yok. Efeler Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Maaşlarını, ikramiyelerini düzenli ödeyeceğiz. Selanikli mavi gözlü devin izinden asla ayrılmayacağım" diye konuştu. - AYDIN