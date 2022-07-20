CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarını sürdürdü - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarını sürdürdü

20.07.2022 18:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil." dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, kentteki temasları kapsamında bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'de kırgınlık ve küskünlüğün olmadığını, hep yarış içerisinde olduklarını söyledi.

Seçim kanununu değiştireceklerini, milletin vekilini milletin seçeceğini anlatan Öztrak, "Bu seçim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani tek adam sisteminin hakim olduğu ortamda yapılan ilk seçim, yerel seçimlerden sonra. Yine ülkenin nasıl seçime gideceği de belli değil. Yani büyük bir ekonomik kriz yaşadıktan sonra, 'Biz bu işi beceremiyoruz' deyip sandığın milletin önüne gelmesi noktasında, işin o noktaya gideceği konusunda ciddi endişeler taşıyorum." dedi.

Öztrak, parti olarak hiçbir kimseyi suçlamayı ya da kutuplaştırmayı istemediklerini, herkesle kucaklaşıp helalleşmek istediklerini dile getirdi.

Mevcut kadrolarıyla Türkiye ekonomisini ilk 10 ülke arasına sokabilecek kabiliyete sahip olduklarını aktaran Öztrak, "Bizim bir tek derdimiz var, milletin derdine derman olmak, ayrıştırmak, ötekileştirmek farklılaştırmak değil." diye konuştu.

Öztrak ve beraberindekiler daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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CHP Ekonomi Masası heyeti, STK temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluştu CHP Ekonomi Masası heyeti, STK temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluştu CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ ELAZIĞ'DA CHP EKONOMİ MASASI HEYETİ ELAZIĞ'DA
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Ekonomi Masası heyeti temaslarını sürdürdü - Son Dakika

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