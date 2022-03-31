CHP Ekonomi Masası heyeti, iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni kurumlar kuracaklarını ve yıprananları güçlendireceklerini ifade ederek, "Kurumsal kapasiteyi liyakatle ayağa kaldıracağız. Bunun için de yeni kadrolara ihtiyacımız var." dedi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Öztrak başkanlığında 15 milletvekilinin de katılımıyla kentteki bir otelde nakliyeciler ve iş insanlarıyla buluştu.

Öztrak, Hatay'a ikinci kez geldiklerini hatırlatarak, "2020 yılında geldiğimizde salgın süreci vardı. Bugün de geldiğimizde henüz salgının sıkıntıları atlatılmadan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ortaya çıkan jeopolitik konum nedeniyle ülkemizde ve Hatay'da nakliyecilerimizin ve ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıları konuşma fırsatı bulacağız." ifadesini kullandı.

Bugün Hatay'ın EXPO 2021'e ev sahipliği yapacağını da vurgulayan Öztrak, kentin EXPO'ya çok yakıştığını söyledi.

Türkiye'nin yeni kurumlara ihtiyacının olduğunu savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu rejim ülkenin köklü kurumlarını ya kapattı ya yıprattı. Yeni kurumlar kuracağız, yıprananları da güçlendireceğiz. Kurumsal kapasiteyi liyakatle ayağa kaldıracağız. Bunun için de yeni kadrolara ihtiyacımız var. Metal yorgunluğu olan, güven vermeyen kadroları değiştireceğiz. Liyakatli, bilgili, tecrübeli kadrolarla 4 sütunlu sürdürebilir kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz. Dünyada büyük fırsatlar var. Ancak biz eğer zengin olan, demokrasisi olan blokun içinde yer almak istiyorsak, herkesin adalete erişimini sağlayarak, her düzeyde hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları oluşturmak zorundayız. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız. Can ve mal güvenliğini daha sağlama almak zorundayız ki yatırımcı, yatırım için ülkeye gelsin."

Bunun için ülkenin, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyacının bulunduğunu öne süren Öztrak, vatandaşların, yönetenlerden, kendi seçtikleri parlamenterler ve yargı aracılığıyla hesap sormasının önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

Yeni bir seçim yasasına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Öztrak, "Milletin vekilini millet seçsin diyoruz. Ama bu başka bir şeyi daha gösteriyor, parti içi demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Siyasi ahlak yasasını mutlaka çıkartmalıyız. Herkes özellikle politikacı, zenginleşmesinin sebebini milletine açıklayabilmeli. TBMM'de, başında ana muhalefetten birinin olduğu kesin hesap komisyonu kuracağız. Millet adına denetim yapan Sayıştay'ın denetim alanını genişletmemiz lazım. Bu kurum üzerindeki sansürü kaldırmamız lazım. Milletimiz her şeyi öğrenmeli." diye konuştu.

Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, CHP İl Başkanı Ramiz Parlar ve CHP Hatay milletvekilleri de katıldı.