CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Belediye Başkan Adayı Av. Coşkun Duran, diğer siyasi partileri ziyaret etti

Politika

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Belediye Başkan Adayı Av. Coşkun Duran, seçim öncesi diğer siyasi partileri ziyaret ederek, il başkanları ve belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim öncesi siyasi partileri ziyaret etti. CHP'li heyet, ilk olarak AK Parti Elazığ İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını temsilen İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya geldi. Ardından Erol, beraberindeki CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Av. Coşkun Duran ile birlikte MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Murat Aygen ile bir araya geldi. Erol, daha sonra Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığına giderek, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın ile görüştü. Son olarak Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığını ziyaret eden Erol, Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş ve Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu ile bir araya geldi.

Farklı siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğinin önemini vurgulayan Erol, seçim öncesindeki bu buluşmalardaki amaçlarının seçim sürecinin barışçıl ve demokratik bir şekilde geçmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Milletvekili Erol'un parti ziyaretlerine CHP'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Av. Çağlar Coşkun Duran da eşlik etti. - ELAZIĞ