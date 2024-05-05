CHP Eski Genel Başkanları Bozüyük Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Eski Genel Başkanları Bozüyük Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Eski Genel Başkanları Bozüyük Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan oluşan heyet, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu'nun başarıları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

05.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:48
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan oluşan heyet, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, parti yönetimi, CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan oluşan heyet, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüştü. Misafir heyet Bakkalcıoğlu'nu ve parti yönetimini 31 Mart Yerel Seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik ederek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu eski dönemde hayata geçirdiği projelerini de anlatarak yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Bakkalcıoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanlarından oluşan heyete nazik ziyaretleri, destekleri ve Bozüyük'e göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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