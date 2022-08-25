Öztunç'a, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile CHP İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti.

Öztunç, burada yaptığı açıklamada, sondaj çalışmasını yapan şirketin araçlarının, sahibinin izin vermemesine rağmen özel mülkten geçerek bölgeye ulaştığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP'li Öztunç'tan Aydın'daki jeotermal çalışmalarına tepki - Son Dakika

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