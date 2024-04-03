CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilere nakit mazot ve gübre desteği istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilere mazot ve gübre desteğinin nakit olarak verilmesini istedi.
Adem, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilere mazot ve gübre desteğinin sadece ürün olarak ödenmesinin son dönemde ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.
Çiftçilerin mazot desteğini sadece Ziraat Bankasının anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarından, gübre desteğini ise ilgili bayilerden alabildiğini vurgulayan Adem, şu ifadeleri kullandı:
"Çiftçiler, tarımsal üretimlerini sürdürebilmek için mazot ve gübre gibi temel girdilere ihtiyaç duyar. Ancak, bu desteklerin çiftçilere mal olarak verilmesi, yani sadece gübre ve mazot alımıyla sınırlı olması, çiftçilerin büyük bir mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Bu parayı çekemeyen çiftçiler, başka ihtiyaçlarını karşılamak için kullanamıyor. Çiftçiler, makine, yedek parça, ilaç, traktörün aküsü, yağı, lastiği gibi diğer ihtiyaçlarını neden bu destekle karşılayamazlar? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yanlıştan vazgeçilmeli. Destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmelidir. Bu, tarım sektörünün kalkınması ve çiftçilerimizin biraz olsun rahatlaması için elzem."
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