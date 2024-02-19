CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede üretilen gıda ürünlerinin oluşan kirlilikten ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.
Adem, yazılı açıklamasında, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası bölgedeki tarım, hayvancılık ve yaban hayatının ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini ifade etti.
"Zehir besin zincirimize karışabilir" ifadesini kullanan Adem, siyanür ve sülfürik asit nedeniyle Fırat havzasında sulanan geniş tarım alanının zarar göreceğinin hesaplanması gerektiğini belirtti.
Erhan Adem, en önemli adımın, toprak, su ve hava ortamlarında olası toksik madde kirliliğini hızla tespit etmek için kontrol-izleme faaliyeti başlatmak olduğuna işaret ederek, "Bölgede üretilen gıda ürünlerinin bu kirlilikten ne kadar etkilendiği belirlenmelidir. Bu tür bir izleme ve kontrol faaliyeti, çevresel etkilerin hızla belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu, çevreyi ve insan sağlığını korumak adına acil adım olarak görülmelidir." görüşüne yer verdi.
Siyanürün, toprağa karıştıktan sonra yer altı sularına, oradan da deniz, nehir ve göllere ulaşıp, içme suyunu etkilediğine, toprağın da verimini kaybetmesine neden olduğuna dikkati çeken Adem, bu topraklarda ürün yetişemediğini, bunun da gıda krizine yol açabileceğini vurguladı.
CHP'li Adem, çevresel etkilerin kontrol altına alınması için kamu kurumlarının harekete geçirilmesi ve acil önlemler alınması için gereken adımların atılması konusunu takip edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasının gıda ürünlerine etkisini belirlemek istiyor - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?