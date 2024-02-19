CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasının gıda ürünlerine etkisini belirlemek istiyor - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasının gıda ürünlerine etkisini belirlemek istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan\'daki altın madenindeki toprak kaymasının gıda ürünlerine etkisini belirlemek istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede üretilen gıda ürünlerinin oluşan kirlilikten ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Adem, toprak, su ve hava ortamlarında olası toksik madde kirliliğini tespit etmek için kontrol-izleme faaliyeti başlatılması gerektiğini vurguladı.

19.02.2024 11:59
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede üretilen gıda ürünlerinin oluşan kirlilikten ne kadar etkilendiğinin belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Adem, yazılı açıklamasında, İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası bölgedeki tarım, hayvancılık ve yaban hayatının ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini ifade etti.

"Zehir besin zincirimize karışabilir" ifadesini kullanan Adem, siyanür ve sülfürik asit nedeniyle Fırat havzasında sulanan geniş tarım alanının zarar göreceğinin hesaplanması gerektiğini belirtti.

Erhan Adem, en önemli adımın, toprak, su ve hava ortamlarında olası toksik madde kirliliğini hızla tespit etmek için kontrol-izleme faaliyeti başlatmak olduğuna işaret ederek, "Bölgede üretilen gıda ürünlerinin bu kirlilikten ne kadar etkilendiği belirlenmelidir. Bu tür bir izleme ve kontrol faaliyeti, çevresel etkilerin hızla belirlenmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu, çevreyi ve insan sağlığını korumak adına acil adım olarak görülmelidir." görüşüne yer verdi.

Siyanürün, toprağa karıştıktan sonra yer altı sularına, oradan da deniz, nehir ve göllere ulaşıp, içme suyunu etkilediğine, toprağın da verimini kaybetmesine neden olduğuna dikkati çeken Adem, bu topraklarda ürün yetişemediğini, bunun da gıda krizine yol açabileceğini vurguladı.

CHP'li Adem, çevresel etkilerin kontrol altına alınması için kamu kurumlarının harekete geçirilmesi ve acil önlemler alınması için gereken adımların atılması konusunu takip edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Erzincan'daki altın madenindeki toprak kaymasının gıda ürünlerine etkisini belirlemek istiyor - Son Dakika

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