CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Hükümet, çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Hükümet, tarım politikalarını gözden geçirip çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır." ifadesini kullandı.

Adem, yazılı açıklamasında, hükümetin, Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006'dan bu yana hiçbir yılda çiftçiye kanunla verilmesi zorunlu kılınan tutarda desteği vermediğini savundu.

Adem, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, 2006 yılından bu yana bütçeden alması gereken kanuni haklarının büyük kısmını alamamıştır. Bu durum, tarımsal üretimi ve çiftçilerin refahını olumsuz etkilemektedir. Hükümet, tarım politikalarını gözden geçirip çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi, çiftçilerimizin mağduriyetine ve tarım sektörünün zayıflamasına yol açmaktadır."